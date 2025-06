Renk- und Rheinmetall-Aktionäre haben aktuell wenig Grund zur Freude: Nach dem Rücksetzer zum Wochenauftakt (DER AKTIONÄR berichtete) setzt sich die Talfahrt bei den Rüstungsaktien am Dienstag fort. Doch einige im European Defence Index stemmen sich gegen den Abwärtssog. DER AKTIONÄR beleuchtet, was hinter der relativen Stärke dieser Titel und der Schwäche von Renk, Rheinmetall und Co. steckt.In Odessa und Kiew gab es am Dienstagmorgen laut Angaben der Ukraine wieder russische Drohnenangriffe. "Feindliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...