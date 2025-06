Rüstungs-Aktien unter Druck. Die "großen" drei deutschen Börsennotierten Unternehmen Hensoldt, Renk und Rheinmetall verloren gestern bis zu 11,74 Prozent an Wert auf Schlusskursbasis. Im Vorfeld hatten wir in den letzten Tagen in 4investors-Chartchecks bereits mehrfach vor großen Konsolidierungsgefahren gewarnt. Auffällig: Bei allen drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...