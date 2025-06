Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://dwbdiv.smartbrokerplus.de/ts/94450/tsc - typ=r&amc=con.smartbrokerplus.536232.548190.CRTuFopWREk&smc1=YouTube (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Apple | BYD | Telekom - Plug Power im Höhenrausch - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - mauer Wochenstart Apple - Entwicklerkonferenz kommt nicht an Merck & Co. - gute Studiendaten Uber - schleicht sich wieder nach oben Tesla - was macht das Robotaxi - Rolls-Royce - Top News aus Great Britain BYD - kein Crash, sondern gute Nachrichten Termine - Oracle & Adobe kommen noch Telekom - US-Tochter bekommt neuen Chef Rheinmetall & Co. - Konsolidierung oder mehr - Kontron - nächster Auftrag aus Tschechien Depot - verschnauft mit dem DAX Mynaric - Finger weg ZenaTech - zu schön um wahr zu sein - Zuschauerfragen