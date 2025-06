Kontron hat einen Auftrag im Volumen von 26 Mio. EUR zur Lieferung von GSM-R-Infrastruktur für den tschechischen Bahnnetzbetreiber bekanntgegeben, damit bereits der dritte größere Auftrag im europäischen Bahnsektor in den vergangenen Quartalen. Zuvor hatte Kontron 2024 einen GSM-R-Auftrag über 34 Mio. EUR ebenfalls in Tschechien sowie im April 2025 einen weiteren Auftrag über 20 Mio. EUR in Spanien erhalten. Damit untermauert das Unternehmen Kontrons führende Position im Bereich Bahnfunklösungen. Obwohl GSM-R auf der älteren 2G-Technologie basiert, bleibt es unter dem ERTMS-Rahmenwerk der Industriestandard für Bahnkommunikation. Kontron ist zudem gut für den Technologiewechsel zu FRMCS positioniert und aktuell der einzige Anbieter von FRMCS-kompatibler Edge-Hardware. Auch wenn der jüngste Auftrag kein Gamechanger ist, stärkt er Kontrons Rolle bei der Modernisierung der europäischen Bahnkommunikation. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung (BUY) sowie das Kursziel von 35,00 EUR bei unveränderten Schätzungen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Kontron%20AG





© 2025 AlsterResearch