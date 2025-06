Die Kontron-Aktie ist der größte Gewinner im TecDAX am Dienstag. Das treibt die Papiere an, und darum kann es sich für Anleger jetzt lohnen, etwas genauer auf den Titel zu schauen. Großauftrag aus Tschechien Kontron ist am Dienstag der größte Gewinner im TecDAX, und das nicht ohne Grund. Die Papiere gewinnen um +2,8% nachdem bekannt geworden ist, dass die Tschechische Bahn einen Millionenauftrag an das Unternehmen vergeben hat. Das Projekt, geplant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...