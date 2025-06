NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Analyst Edward Mundy verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf Medienspekulationen, denen zufolge der Spirituosenhersteller angeblich erwägt, einen Teil seines Anteils am Cricket-Team Royal Challengers Bengaluru (RCB) zu verkaufen. Das könnte sich seinen Berechnungen nach leicht positiv auf die Ergebnisse auswirken. Mundy geht davon aus, dass sich der neue Finanzchef mit neuen Denkansätzen bezüglich Kosten, Liquidität und Rendite einbringen werde./rob/ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2025 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2025 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



