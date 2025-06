BERLIN (dpa-AFX) - Die Biontech -Mitgründer Özlem Türeci und Ugur Sahin sind in Berlin mit dem Deutschen Nationalpreis 2025 ausgezeichnet worden. Bundeskanzler Friedrich Merz würdigte in seiner Laudatio den "außergewöhnlichen Mut" der beiden, immer wieder ins Ungewisse aufzubrechen. "Sie beide verkörpern die Zukunftskraft einer freiheitlichen Gesellschaft. Als Wissenschaftler, die Lösungen suchen. Aber auch als Unternehmer, für die Verantwortung im Zentrum ihrer Arbeit steht", sagte der Kanzler bei der Preisverleihung in der Französischen Friedrichstadtkirche.

Die beiden befassen sich schwerpunktmäßig mit der Entwicklung von Immuntherapien gegen Krebserkrankungen, Infektionskrankheiten und Erkrankungen des Immun- und Nervensystems. 2020 entwickelten sie in einer Rekordzeit von weniger als einem Jahr einen Impfstoff gegen Corona.

"Fachkräftezuwanderung als Fortschrittsmotor"



Merz würdigte die beiden Wissenschaftler mit türkischen Wurzeln auch als Beispiele dafür, wie wichtig die Einwanderung von Fachkräften für Deutschland sei. "Ich will in einem Deutschland leben, in dem Begabungen ohne Ansehung der sozialen oder ethnischen Herkunft nach Kräften gefördert werden", sagte Merz. "Wir brauchen Fachkräftezuwanderung als Fortschrittsmotor." Ideologien, die das in Frage stellten, gefährdeten "in ihrer Engstirnigkeit die Zukunft unserer freiheitlichen Ordnung".

Preis wird seit 1997 verliehen



Mit dem Deutschen Nationalpreis ehrt die Deutsche Nationalstiftung seit 1997 jedes Jahr Menschen und Organisationen, die sich für eine demokratische Gesellschaft engagieren. Der parallel verliehene Förderpreis zeichnet dabei bevorzugt Organisationen aus, die sich für den Zusammenhalt junger Menschen starkmachen.

Die Auszeichnung ist mit insgesamt 50.000 Euro dotiert. Die überparteiliche, unabhängige und gemeinnützige Deutsche Nationalstiftung wurde 1993 von Helmut Schmidt und Weggefährten gegründet./mfi/DP/jha