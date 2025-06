KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Aktien von Novo Nordisk haben am Dienstag ihre Klettertour fortgesetzt. Mit einem Plus von 3,3 Prozent führten sie die Gewinnerliste im Stoxx 50 an und erreichten den höchsten Stand seit Ende März.

Laut der "Financial Times" (FT) ist Parvus Asset Management bei dem dänischen Pharmakonzern eingestiegen. Dem Bericht zufolge will der Hedgefonds Einfluss auf die Ernennung des neuen Konzernchefs nehmen. Dazu äußern wollten sich weder Parvus noch Novo Nordisk und die Novo-Nordisk-Stiftung, die 77 Prozent der Stimmrechte hält.

Mitte Mai hatte Novo Nordisk angekündigt, dass der bisherige Chef Lars Fruergaard Jorgensen seinen Posten nach acht Jahren im gegenseitigen Einvernehmen abgibt. Die Dänen kämpfen seit einiger Zeit mit zunehmender Konkurrenz für ihre gewinnträchtigen Abnehmmittel. Bei den Aktien steht ungeachtet der jüngsten Erholung seit Jahresbeginn immer noch ein Minus von fast 19 Prozent zu Buche./gl/men