Der französische Kosmetikhersteller übernimmt die Mehrheit an der britische Hautpflegemarke Medik8 von der Private-Equity-Gesellschaft Inflexion. Konkrete Einzelheiten zum Umfang der Transaktion wurden am Montag nicht bekannt gegeben. Inflexion hält aber nach dem Einstieg von L'Oreal weiter eine Minderheitsbeteiligung. Die Franzosen wollen mit der Übernahme ihr Angebot im schnell wachsenden Markt für dermatologische Hautpflegeprodukte ausbauen. Medik8 ist Spezialist für Anti-Aging-Cremes und -Seren auf Vitamin-A-Basis. Der dermatologische Schönheitsbereich von L'Oreal (Top-Marken: CeraVe, La Roche-Posay und SkinCeuticals) war in den letzten Jahren der am schnellsten wachsende Unternehmensbereich des Kosmetikkonzerns (Umsatz 2025: 7 Mrd. €).