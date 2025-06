EQS-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Verkauf

Energiekontor veräußert schottisches Windparkprojekt an Uniper Bremen, 10. Juni 2025 - Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat ein schottisches Windparkprojekt an den globalen Energieversorger Uniper veräußert. Bei dem veräußerten Onshore-Windparkprojekt handelt es sich um ein Projekt im Südwesten Schottlands. Käufer des Projekts ist Uniper UK, ein Tochterunternehmen des in Düsseldorf ansässigen und weltweit tätigen Energieunternehmens Uniper. Der Windpark wird über eine Gesamterzeugungsleistung von rund 46 Megawatt verfügen. Am Standort sind insgesamt sieben Windenergieanlagen des Typs Nordex N163 geplant. Die einzelnen Anlagen verfügen jeweils über eine Gesamthöhe von maximal 200 Metern und einen Rotordurchmesser von 163 Metern. Der durchschnittlich zu erwartende Jahresertrag des Windparks liegt ab dem ersten vollen Betriebsjahr bei rund 158 Gigawattstunden - ausreichend um rein rechnerisch mehr als 66.000 durchschnittliche Haushalte mit regenerativ erzeugtem Strom zu versorgen. Ab Inbetriebnahme wird er von der langjährigen Betriebsführungserfahrung und Optimierungsunterstützung von Energiekontor profitieren. Bereits im Oktober 2023 hatte Energiekontor mit dem Projekt erfolgreich an der fünften Ausschreibungsrunde des britischen Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) für die Zuteilung eines Differenzkontraktes (Contract for Difference, CFD) teilgenommen und den Zuschlag für einen inflationsindexierten Einspeisetarif erhalten, von dem der Windpark ab Inbetriebnahme profitieren wird. "Wir freuen uns sehr, dieses erste gemeinsame Projekt mit Uniper erfolgreich zu diesem wichtigen Etappenziel geführt zu haben. Dieses Projekt leistet einen weiteren wichtigen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien im Vereinigten Königreich. Mit dem Verkauf des Projekts können wir nun mit Uniper in die Realisierungsphase gehen", so Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG.



Über die Energiekontor AG Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor seit fast 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 39 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von ca. 444 Megawatt im eigenen Bestand. Rund 160 Megawatt, die ebenfalls für das Eigenbestandsportfolio vorgesehen sind, befinden sich derzeit im Bau. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren. Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Berlin-Spandau, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten. Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Rund 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von nahezu 1,5 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von annähernd 2,2 Mrd. Euro. Die im Geschäftsjahr 2024 deutlich ausgebaute Projektpipeline (11,2 Gigawatt ohne US-Projektrechte) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann. Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. Kontakt Julia Pschribülla

