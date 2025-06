Shell: Analysten-Support und steigende Ölpreise beflügeln!

Sind die Öl-Bullen zurück?

Rückblick

Die Shell-Aktie ist im April mit stark fallenden Ölpreisen unter Druck geraten. Trumps Zollhammer und die damit verbundenen Konjunktursorgen hatten für einen Ausverkauf gesorgt. Mittlerweile konnten sich die Öl-Notierungen erholen, und das Shell-Papier hat es wieder über die 50-Tageline geschafft.

Shell PLC-Aktie: Chart vom 10.06.2025, Kürzel: SHELL, Kurs: 30.55 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem Ausbruch über das Mai-Hoch haben wir bereits ein Kaufsignal bekommen. In unserem Szenario wollen wir einen möglichen Pullback in den Kursbereich von rund 30.25 Euro abwarten. Das Ziel wäre im Bereich der Kurslücken bei rund 31.75 Euro.

Mögliches bärisches Szenario

Bekommen wir Kurse unter der Breakoutkerze, wäre dies ein Warnzeichen. Geht es nachhaltig unter die 50-Tagelinie, könnte der Abwärtsdruck weiter zunehmen.

Meinung

Die kanadische Bank RBC hat am 09.06.2025 die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3800 Pence und "Outperform" bestätigt. Damit hätte die Aktie fast 50 % Kurspotenzial. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist zwar ein Bullenmarkt für Öl nicht in Sicht, aber es gibt einen positiven Konsens für US-Gas. Für europäisches Gas sind die Ansichten gemischt, und das Interesse an Energie-Dienstleistungen ist trotz Unsicherheiten stabil, so die Analysten. Besonders stromintensive Branchen und die fortschreitende Digitalisierung, durch den steigenden Strombedarf der Künstlichen Intelligenz, treiben die Energienachfrage zusätzlich an. Mittel- bis langfristig dürfte dies auch den Ölpreis wieder in die Höhe treiben und die Kassen von Shell stärker füllen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 201.53 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 118.09 Mio. EUR

Meine Meinung zu SHELL PLC ist bullisch

Quellennachweis: https://www.aktiencheck.de/analysen/Artikel-RBC_belaesst_Shell_auf_Outperform_Ziel_3800_Pence-18646706

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 10.06.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in SHELL PLC hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.