Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag leicht tiefer geschlossen. Schuld war der Kurseinbruch bei den Aktien der UBS. Ohne die UBS wäre der Leitindex SMI in die Pluszone vorgestossen. Im Fokus der Anleger standen die Zollverhandlungen zwischen den USA und China, wie es am Markt hiess. Von den Verhandlungen in Grossbritannien gab es allerdings bis Handelsschluss keine Informationen. «Es herrschen teilweise Zweifel vor, dass bei dem Treffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...