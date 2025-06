NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal mit einem Kursziel von 30,50 Euro auf "Neutral" belassen. Eine Aufhebung der 50-prozentigen US-Einfuhrzölle auf Stahl aus Mexiko, die laut einem Bericht offenbar kurz bevorstehen könnte, wäre klar positiv für europäische Hersteller mit entsprechenden Lieferketten, schrieb Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Dies gelte vor allem für Arcelormittal, aber auch für Outokumpu. Bei Arcelormittal seien 5 bis 10 Prozent des Konzernumsatzes von diesen Zöllen betroffen. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2025 könnte um bis zu 3 Prozent steigen. Verlierer einer Einigung wäre dagegen Acerinox. Denn das Unternehmen erwirtschafte über 90 Prozent seines Gewinns mit Edelstahl in Fertigungsstätten in den USA./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2025 / 23:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2025 / 23:32 / BST





ISIN: LU1598757687

