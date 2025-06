The following instruments on XETRA do have their first trading 11.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.06.2025Aktien1 US8066621025 Vend Marketplaces ASA ADR2 ES0105716130 Vanadi Coffee S.A.3 CA1208313009 Burcon Nutrascience Corp.4 US46122W3034 Inuvo Inc.Anleihen1 XS3092597932 International Development Association2 XS3089771029 QIB Sukuk Ltd.3 NO0013582627 DNO ASA4 AU3CB0322667 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.5 DE000BU0E303 Deutschland, Bundesrepublik6 EU000A1Z99X3 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]7 FI4000590971 Finnland, Republik8 NO0013409847 Nynas AB9 XS3093364290 Attica Bank S.A.10 XS3093383324 Attica Bank S.A.11 US09175RAB69 Bitdeer Technologies Group12 USP2253TJW01 Cemex S.A.B. de C.V.13 US23248VAC90 CyberArk Software Ltd.14 XS0471737444 Libanon, Republik15 US549498AC76 Lucid Group Inc.16 IT0005650855 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.17 US695127AJ95 Pacira BioSciences Inc.18 US83205YAD67 Penguin Solutions Inc.19 US893830BW88 Transocean Inc.20 US97717PAG90 WisdomTree Inc.21 CH1457716475 TRATON Finance Luxembourg S.A.