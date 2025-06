Tesla - Einführung des Robotaxi-Dienstes noch in diesem Monat

Werbung







Nachdem die Tesla-Aktie letzten Donnerstag durch politische Uneinigkeiten zwischen Tesla-Chef Elon Musk und dem US-Präsidenten Donald Trump an der Spitze rund 17 Prozent verlor, überrascht Tesla diese Woche mit einer neuen Verkündung. Tesla-Chef Elon Musk teilte mit, dass voraussichtlich am 22. Juni ein erstes Robotaxi-Angebot auf den Markt kommen soll. Musk weiste jedoch ebenfalls auf seiner Onlineplatform X darauf hin, dass der Starttermin auch nochmal nach hinten korrigiert werden könnte, da Tesla bei der Sicherheit "paranoid" sei. Als Versuchsort wurde Austin ausgewählt, wo zwischen zehn bis 20 Fahrzeuge erstmalig eingesetzt werden sollen. Für den Robotaxi-Dienst soll das Model-Y-Fahrzeug von Tesla genutzt werden. Experten zweifeln an der Verlässlichkeit dieser Autos, da diese lediglich mit ihren Kameras und ohne die teuren Laser-Radare fahren sollen. Der Robotaxi-Konkurrent Waymo verwendet hingegen die Laser-Radare. Durch die Laser-Radare können auch unter schwierigen Lichtverhältnissen Objekte und Personen erkannt werden. Die von Tesla benutzen Kameras sind hingegen um einiges preiswerter im Vergleich zu den Laser-Radaren. Elon Musk ist davon überzeugt, dass die neuen Autos alles Nötige besitzen, um selbstfahrend genutzt zu werden. Er sieht Tesla als zukünftigen Marktführer von autonomen Autos und rechnet bald mit Millionen autonomen Teslas auf den Straßen. Der Konkurrent Waymo hat bereits 1.500 Robotaxis auf den Straßen und macht mehr als 250.000 Passagierfahrten pro Woche in vier Städten in den USA.









