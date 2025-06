Die Auslieferungszahlen von Tesla sind schon seit Monaten rückläufig und Besserung ist auch nach den Reibereien zwischen Elon Musk und Donald Trump nicht in Sicht. Die Aktie schlägt sich dennoch einigermaßen gut, was nicht zuletzt Aussichten auf Zukunftsprojekte zu verdanken ist. Eines davon soll wohl schon in wenigen Tagen an den Start gehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...