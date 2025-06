Berlin - Die UBS hofft bei der Diskussion über eine schärfere Kapitalregulierung mit einem milderen Aussang für die Grossbank. Er rechne mit einem letztendlich besseren Ergebnis für alle Stakeholder inklusive der Schweizer Wirtschaft, sagte CFO Todd Tuckner am Mittwoch an einem Branchenanlass in Berlin. Man stimme mit der überwiegenden Mehrheit der geplanten Massnahmen für die Bankenstabilität nach dem CS-Untergang, welche der Bundesrat am Freitag ...

