DJ Roche-CEO: Trumps Arznei-Preis-Dekret bedroht US-Investitionen

Von Jared S. Hopkins

DOW JONES--US-Präsident Trump könnte nach Einschätzung eines hochrangigen Pharmamanagers mit seinem Dekret zur Senkung der Arzneimittelpreise künftige Investitionen der Branche in Amerika beeinträchtigen. Roche-Vorstandschef Thomas Schinecker sagte auf die Frage, inwiefern Trumps Verfügung die konkreten Pläne des Schweizer Unternehmens beeinflussen könnten, in den nächsten fünf Jahren 50 Milliarden US-Dollar in die USA zu investieren, Roche sei mit der Regierung im Gespräch.

"Solche Investitionen kann man nur tätigen, wenn man sich diese Investitionen leisten kann. Wenn nun erhebliche Einschnitte kommen, dann kann die gesamte Branche solche Summen nicht mehr investieren", sagte Schinecker beim WSJ CEO Council. Er sagte, es gebe andere Wege, wie Washington zu einer Senkung der Arzneimittelkosten beitragen könne, ohne "das Innovations-Ökosystem der USA zu zerstören".

Trump hatte im Mai eine Executive Order unterzeichnet, die darauf abzielt, die Preise für Arzneimittel in den USA an die Preise im Ausland zu koppeln. Die Branche lehnt dies ab.

Schinecker wies darauf hin, dass Roche die Produktion einiger im Ausland hergestellter Medikamente in die USA verlagern wolle.

June 11, 2025 11:04 ET (15:04 GMT)

