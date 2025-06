München (ots/PRNewswire) -AliExpress setzt die Einführung neuer Dienste zur Verbesserung des Einkaufserlebnisses in diesem Sommer mit dem Start seines neuesten Kanals "Local+" fort.Alle mit "Local+" gekennzeichneten Produkte werden aus lokalen Lagern in Europa versandt, sodass Kunden nicht nur von schnelleren Lieferzeiten, sondern auch von kostenlosem Versand und kostenlosen Rücksendungen profitieren*. Kunden, die Produkte über Local+ kaufen, erhalten ihre Produkte innerhalb von sieben Tagen. Local+ möchte Verbrauchern ein vertrauteres und bequemeres Einkaufserlebnis bieten. Über Local+ haben Verbraucher in diesem Sommer Zugang zu den meistverkauften Produkten wie Smart-Geräten, Kleidung und Haushaltsgeräten.Die Einführung von Local+ ist Teil des kontinuierlichen Engagements von AliExpress, das beste Kundenerlebnis zu bieten und das Serviceangebot entsprechend den sich wandelnden Verbrauchertrends und -anforderungen zu erweitern. Local+ ist über die AliExpress-App verfügbar.Verbraucher aus Spanien, den Niederlanden und Großbritannien profitieren bereits von dem neuen Kanal, der die Lieferzeiten verkürzt und ein noch bequemeres, zuverlässigeres und lokalisiertes Einkaufserlebnis bietet.Anfang dieses Monats hat AliExpress im Vorfeld seines Sommerschlussverkaufs, der vom 16. bis 25. Juni stattfindet, eine Reihe neuer Services eingeführt, darunter das Preisversprechen "Bestpreisgarantie", das exklusiv über den AliExpress Big Save-Kanal verfügbar ist. Das neue Paketangebot "Kombi-Knaller" bietet Erstkunden drei Artikel für 0,99€, kostenlose Lieferung innerhalb von 6 - 10 Tagen und kostenlose Rücksendung***. Darüber hinaus wurde der Rückgabeprozess vereinfacht: Kunden können Artikel bis zu 90 Tage nach dem Kauf oder 15 Tage nach der Lieferung kostenlos zurückgeben***.*Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Kunden haben Anspruch auf eine kostenlose Rücksendung pro Bestellung, bis zu fünfmal pro Monat.**Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Kunden haben Anspruch auf eine kostenlose Rücksendung pro Bestellung, bis zu fünfmal pro Monat.***Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.Über AliExpress:AliExpress wurde 2010 gegründet und ist eine globale E-Commerce-Plattform, die das Einkaufserlebnis für Hunderte Millionen Verbraucher*innen in über 200 Ländern und Regionen verbessert. Neben der deutschen Version ist AliExpress in 15 weiteren Sprachen verfügbar. AliExpress ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2351026/5364704/logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/schnelleres-einkaufen-im-sommer-aliexpress-startet-neuen-kanal-local-302478922.htmlPressekontakt:Edelman GmbH,AliExpressGermany@edelman.comOriginal-Content von: AliExpress, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145686/6053518