Poughkeepsie - IBM stellt Weichen für Entwicklung des weltweit ersten hochskalierenden, fehlertoleranten Quantencomputers in neuem IBM Quantum Data Center in Poughkeepsie, New York. IBM hat Pläne für die Entwicklung des weltweit ersten hochskalierenden, fehlertoleranten Quantencomputers vorgestellt - und damit die Voraussetzungen für ein praktikables und skalierbares Quantencomputing geschaffen. IBM Quantum Starling soll bis 2029 verfügbar sein und ...

