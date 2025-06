MHP Hotel AG (MHP) verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 ein starkes Umsatzwachstum von 18,2 % im Jahresvergleich, getrieben durch eine verbesserte Auslastung (+6 Prozentpunkte) und höhere durchschnittliche Tagesraten (+7 %), was zu einem Anstieg des RevPAR (Umsatz pro verfügbarem Zimmer) um 15 % führte. Das EBITDA belief sich auf 10,4 Mio. EUR und lag damit am oberen Ende der angehobenen Prognosespanne, was eine Verbesserung der EBITDA-Marge um 560 Basispunkte widerspiegelt. Der Free Cashflow war jedoch negativ, bedingt durch höhere laufende Steuern, die Tilgung von im CFO erfassten Verbindlichkeiten sowie erhebliche Investitionen in die Projekte JW Frankfurt, Koenigshof München, Conrad Hamburg und ein Co-Investment im Meridien Stuttgart. Für das Geschäftsjahr 2025 bestätigte MHP eine Umsatzprognose von 180 Mio. EUR (+12 % im Jahresvergleich) sowie ein EBITDA-Ziel von 15 Mio. EUR. Die positive Entwicklung des RevPAR setzte sich im ersten Quartal fort, und die Eröffnung des Conrad Hamburg ist für September geplant. Die Strategie des Unternehmens, sich auf Premium-Segmente in nachfragestarken europäischen Städten zu konzentrieren, wird durch eine solide Projektpipeline unterstützt und stärkt die Wachstumsperspektiven. Die Bewertung von MHP bleibt attraktiv, und die Analysten von mwb research bestätigen ihr Kursziel von 3,35 EUR sowie die Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/MHP%20Hotel%20AG





