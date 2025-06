Die Veganz Group AG hat eine Kapitalerhöhung von bis zu 7,5 Mio. EUR durch die Ausgabe von bis zu 500.796 neuen Aktien zu je 15,00 EUR angekündigt. Bestehende Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht im Verhältnis 11 zu 4 vom 17. bis 30. Juni 2025. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung werden hauptsächlich in den Ausbau der Produktionskapazitäten fließen, insbesondere für Mililk, Veganz' patentierte 2D-gedruckte pflanzliche Milchtechnologie. Mililk tritt in den US-Markt ein, und zwar in einer Partnerschaft mit Jindilli Beverages. Bei einer prognostizierten Nachfrage von 30 Millionen Litern bzw. 30 Millionen EUR Umsatz im nächsten Jahr werden die eingesammelten Mittel sowohl den Ausbau in Deutschland als auch den Bau einer 60-Millionen-Liter-Anlage in den USA bis 2026 unterstützen können. Angesichts des Wachstumspotenzials und des starken Interesses von großen Aktionären bestätigen die Analysten von mwb research ihre Spek. Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 25,00 EUR. Eine Aufzeichnung der Präsentation von CEO Jan Bredack bei der kürzlich stattgefundenen mwb research "New Food Conference" kann hier angesehen werden: https://researchhub.de/events/video/2025-06-03-11-30/VEZ-GR . Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/veganz-group-ag





© 2025 AlsterResearch