HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SAP vor den im Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal von 275 auf 295 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andreas Wolf rechnet in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung mit weiterem Cloud-Wachstum und Margenverbesserungen. Er hob seine langfristigen Schätzungen an. Das Trendthema Künstliche Intelligenz dürfte das Wachstum weiter antreiben und die Software-Entwicklung effizienter machen./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0007164600