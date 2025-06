© Foto: Novo Nordisk A/S

Die Zusammenarbeit mit Nvidia und der Eintritt in die Phase III-Studie für ein neues Abnehm-Medikament geben der Aktie von Novo Nordisk ordentlich Rückenwind!Novo Nordisk hat sich seine Position als Europas wertvollstes börsennotiertes Unternehmen zurückerobert und den Softwareentwickler SAP wieder überholt. Die Aktien des dänischen Pharmaunternehmens stiegen am Freitag zeitweise um bis zu 2,3 Prozent. Gleich mehrere Faktoren geben der Aktie von Novo Nordisk Rückenwind: Zum einen hatte Nvidias CEO Jensen Huang zu Beginn der Woche in Paris angekündigt, dass Novo und der US-amerikanische Techriese zusammenarbeiten werden. Zum anderen kündigte Novo an, sein experimentelles Medikament Amycretin …