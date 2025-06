Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Kooperation/Partnerschaft

Strategische Allianz zwischen Xlife Sciences AG, JIPYONG LLC und JIPYONG IP soll koreanischen Life-Sciences-Unternehmen den Zugang zu globalen Kapitalmärkten ermöglichen



13.06.2025 / 17:42 CET/CEST





Zürich, 13. Juni 2025: Die Xlife Sciences AG («Xlife Sciences», SIX: XLS), ein in der Schweiz ansässiger Inkubator und Accelerator für Innovationen im Bereich Life Sciences, hat eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, «MoU») mit JIPYONG LLC («JIPYONG»), einer führenden koreanischen Wirtschaftskanzlei, und JIPYONG IP («JIPYONG IP»), einer renommierten Beratungsgesellschaft für geistiges Eigentum, unterzeichnet. Diese trilaterale Zusammenarbeit soll vielversprechenden koreanischen Life-Sciences-Unternehmen den Zugang zu internationalen Kapitalmärkten - einschließlich potenzieller Börsengänge - erleichtern und gleichzeitig ihre globale Marktposition stärken. Die Absichtserklärung wurde in Seoul von Oliver R. Baumann (CEO der Xlife Sciences AG), Herrn Haeng-Gyu Lee (Managing Partner von JIPYONG LLC) und Herrn Hyuk-Sung Kwon (Managing Partner von JIPYONG IP) unterzeichnet. Die Zusammenarbeit basiert auf fünf strategischen Säulen: Identifikation und Bewertung von Unternehmen: Gemeinsames Scouting und Evaluieren vielversprechender koreanischer Life-Sciences-Unternehmen über verschiedene Therapiegebiete und Entwicklungsstadien hinweg.



Investitionsförderung: Strukturierung und Unterstützung direkter und indirekter Investitionen in koreanische Life-Sciences-Unternehmen.



Kapitalmarktberatung: Bereitstellung regulatorischer, juristischer und strategischer Beratung für grenzüberschreitende Börsengänge.



IP-Strategie und -Schutz: Durchführung von Bewertungen von Patentportfolios, Entwicklung von Monetarisierungsstrategien und kontinuierliche IP-Unterstützung.



Marktanalysen und Wissensaustausch: Förderung eines gemeinsamen Netzwerks mit Einblicken, Trends und Vermarktungs-Know-how über verschiedene Regionen hinweg. Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung der Globalisierung des Innovationsmodells von Xlife Sciences dar und nutzt das wachsende Life-Sciences-Ökosystem Koreas. Gleichzeitig positionieren sich JIPYONG und JIPYONG IP als zentrale Partner für globale Investitionen und die Kommerzialisierung koreanischer Biopharma- und Medtech-Innovationen. Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, erklärte: «Wir freuen uns, diese strategische Allianz mit JIPYONG und JIPYONG IP einzugehen. Durch die Kombination unserer Expertise in frühphasiger Förderung mit ihrer rechtlichen und IP-Kompetenz wollen wir neue Wachstumsmöglichkeiten für koreanische Life-Sciences-Innovatoren erschließen und ihnen den Zugang zu globalem Kapital sowie den Weg zur Marktreife erleichtern.» Herr Haeng-Gyu Lee, Managing Partner bei JIPYONG LLC, kommentierte: «JIPYONG setzt sich dafür ein, koreanische Life-Sciences-Unternehmen bei ihrer globalen Expansion zu unterstützen. Diese Partnerschaft mit Xlife Sciences reflektiert unseren Glauben an das Potenzial grenzüberschreitender Allianzen zur Förderung nachhaltigen Wachstums und Markterfolgs.» Herr Hyuk-Sung Kwon, Managing Partner bei JIPYONG IP, ergänzte: «Geistiges Eigentum ist ein Grundpfeiler der Wertschöpfung im Life-Sciences-Bereich. Unsere Zusammenarbeit stellt sicher, dass koreanische Innovatoren über den strategischen Schutz und die notwendige Beratung verfügen, um sich international erfolgreich zu positionieren.» Die Absichtserklärung dient als Grundlage für zukünftige gemeinsame Initiativen, und alle Teams arbeiten bereits an geeigneten Anwendungsfällen. Xlife Sciences positioniert sich dadurch nicht nur als strategischer Partner für frühphasige Forschungsprojekte in Korea, sondern ermöglicht auch seinem Portfolio den Zugang zu diesen Märkten und Partnern. Insgesamt wird auf eine gemeinsame Mission hingearbeitet: vielversprechende Life-Sciences-Vorhaben in globale Erfolgsgeschichten zu verwandeln. Finanzkalender Generalversammlung 2025 24. Juni 2025 Halbjahresbericht 2025 23. September 2025

Kontakt

Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Dennis Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch Xlife Sciences AG,

Talacker 35,

8001 Zürich,

Schweiz,

Tel. +41 44 385 84 60

info@xlifesciences.ch , www.xlifesciences.ch ,

Handelsregister Zürich CHE-330.279.788

Börsenplatz: SIX Swiss Exchange über Xlife Sciences AG (SIX:XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter https://www.xlifesciences.ch über JIPYONG LLC



JIPYONG LLC ist eine führende koreanische Wirtschaftskanzlei mit umfassender Erfahrung im grenzüberschreitenden Geschäft - insbesondere bei Kapitalmarkttransaktionen, Fusionen und Übernahmen sowie regulatorischer Beratung. Die Kanzlei unterstützt eine Vielzahl von Branchen, einschließlich Life Sciences, und fördert nachhaltiges internationales Wachstum. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.jipyong.com/en über JIPYONG IP



JIPYONG IP ist eine spezialisierte Kanzlei für geistiges Eigentum und bietet Expertenservices in den Bereichen Patentstrategie, -anmeldung, -durchsetzung und -verwertung. Das Unternehmen unterstützt innovationsgetriebene Firmen in Korea und international mit massgeschneiderten IP-Schutzstrategien, die auf ihre Kommerzialisierungsziele abgestimmt sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.jipyong.com/en Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.



Ende der Medienmitteilungen