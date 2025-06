Die Transaktion ist ein Beweis für den Wandel von novobanco zu einer der profitabelsten Banken Europas und zu einem Vertrauenspartner für portugiesische Haushalte und KMUs

BPCE erschließt novobanco die Stärke einer großen europäischen Bankengruppe

Die Übernahme wird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2026 abgeschlossen und ist ein starker Beweis für das Vertrauen in den portugiesischen Bankensektor und die wirtschaftliche Zukunft des Landes

Nani Holdings S.à.r.l., ein verbundenes Unternehmen von Lone Star Funds ("Lone Star"), gab heute bekannt, eine Absichtserklärung über den Verkauf von Novo Banco, S.A. ("novobanco" oder "die Bank"), der viertgrößten Bank Portugals, an BPCE, ein führendes europäisches Bankinstitut, für eine Gegenleistung in bar unterzeichnet zu haben, die bei Abschluss fällig wird und 100% des für Ende 2025 auf 6,4 Milliarden Euro geschätzten Aktienkapitals entspricht.

Mit dieser Transaktion erreicht eine mehrjährige Transformation von novobanco ihren Höhepunkt seit dem Erwerb von 75% der Bank durch Lone Star im Jahr 2017. Unter der Leitung von Lone Star und in Zusammenarbeit mit anderen Aktionären hat novobanco einen umfassenden Turnaround vollzogen und sich als eine der profitabelsten Banken in Europa etabliert, deren Ziel für die Rendite auf das materielle Eigenkapital (Return on Tangible Equity, RoTE) über 20% liegt.

Die Bank hat die Risiken in ihrer Bilanz deutlich gesenkt, notleidende Kredite auf Geringfügigkeitsschwellen reduziert und erheblich in die digitale Transformation sowie das Kundenerlebnis investiert. In diesem Zeitraum hat novobanco seine Rolle als Vertrauenspartner für portugiesische Haushalte gestärkt und sich erfolgreich als bevorzugte Bank für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) in ganz Portugal positioniert.

Langfristiges Engagement für Portugal und novobanco

Mit seiner Übernahme von novobanco unterstreicht BPCE sein volles Vertrauen in das Bankensystem von Portugal und die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft des Landes. Mit 73 Mrd. Euro Aktienkapital, einer Kernkapitalquote (CET1 Ratio) von 16,2% und über 35 Millionen Kunden weltweit erschließt BPCE novobanco die Stärke und Stabilität einer großen europäischen genossenschaftlichen Bankengruppe.

Diese Übernahme bringt die Entschlossenheit von BPCE zum Ausdruck, in Portugal durch Anwendung einiger Schlüsselprinzipien sein langfristiges Wachstum zu fördern und seine Präsenz zu stärken:

Engagement für die portugiesische Wirtschaft: Aufbauend auf seinem langjährigen Engagement für Portugal, zielt BPCE darauf ab, das Wachstum von novobanco weiter zu unterstützen.

Aufbauend auf seinem langjährigen Engagement für Portugal, zielt BPCE darauf ab, das Wachstum von novobanco weiter zu unterstützen. Starke Komplementaritäten: BPCE bemüht sich, die Expansion von novobanco voranzubringen und den umfassenden Kundenstamm von novobanco und die breit gefächerten Kompetenzen von BPCE dafür einzusetzen, ein breiteres Spektrum von Mehrwertdiensten anzubieten.

Vision für nachhaltiges Wachstum

BPCE wird das Wachstum von novobanco zu einem führenden Finanzinstitut in Portugal unterstützen, das landesweit Einzelpersonen, KMUs und Großunternehmen betreut.

Unter der Leitung von Lone Star hat sich novobanco zu einer der führenden Banken in Portugal gewandelt, die beständige Finanzleistungen erreicht und ihren Kundenstamm sowohl im privaten als auch im kommerziellen Bankgeschäft durch Innovation erweitert.

Donald Quintin, Chief Executive Officer von Lone Star, kommentierte:

"Wir sind stolz darauf, die Transformation von novobanco unterstützt zu haben, durch die dieses Unternehmen zu einem der führenden und profitabelsten Finanzinstitute Europas wird. Die Bank hat in den letzten acht Jahren eine umfassende Transformation vollzogen und ist zu einem Vertrauenspartner für portugiesische Haushalte und Unternehmen im gesamten Land geworden. BPCE teilt unseren Ehrgeiz für novobanco und ist bestens dafür aufgestellt, die Bank auf ihrem Weg zu begleiten, sich weiterhin für ihre Kunden und KMUs sowie die portugiesische Wirtschaft als Ganzes einzusetzen."

Nicolas Namias, Chief Executive Officer von BPCE, erklärte:

"Novobanco besitzt exzellente Fundamentaldaten, ein starkes Wachstumspotenzial und eine schon heute hohe Profitabilität. BPCE seinerseits ist ein wichtiger Akteur im französischen Bankwesen, insbesondere dank der Banknetzwerke Banque Populaire und Caisse d'Epargne.

Mit der Übernahme von novobanco würde BPCE zu einem Akteur im europäischen Privatkundengeschäft und aktiv an der Finanzierung der portugiesischen Wirtschaft teilnehmen. Die geplante Transaktion ist eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Umsetzung seines vor knapp einem Jahr angekündigten strategischen Plans "Vision 2030".

Die Führungskräfte und Mitarbeiter von BPCE sind durchweg begeistert von der Aussicht, novobanco sowie sein Management und seine 4.200 Beschäftigten willkommen zu heißen, um gemeinsam ein neues Kapitel von Wachstum, Innovation und Performance in Europa zu schreiben."

Kambiz Nourbakhsh, Senior Managing Director bei Lone Star Funds, fügte hinzu:

"Diese Vereinbarung markiert einen entscheidenden Moment in der Transformation von novobanco und macht den außerordentlichen Einsatz der Führungsmannschaft und Belegschaft des Unternehmens in den letzten acht Jahren deutlich. In BPCE haben wir einen neuen Eigentümer für novobanco gefunden, der die nötige Erfahrung und Vision einbringt, um auf seinen starken Fundamenten aufzubauen, und die Bank bei der Umsetzung ihrer langfristigen Wachstumsstrategie unterstützt."

Details zur Transaktion

Lone Star hat zugestimmt, seinen novobanco-Aktienanteil an BPCE für eine Gegenleistung in bar zu verkaufen, die bei Abschluss fällig wird und 100% des für Ende 2025 auf 6,4 Milliarden Euro geschätzten Aktienkapitals entspricht.

Voraussetzung für die geplante Übernahme sind die erforderlichen Konsultationen mit den Mitarbeitervertretungsorganen, damit der Übernahmevertrag unterzeichnet werden kann. Der Abschluss des Projekts ist für das erste Halbjahr 2026 vorgesehen.

Über Lone Star Funds

Lone Star ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft und berät Fonds, die weltweit in Unternehmensbeteiligungen, Kredite, Immobilien und andere Finanzanlagen investieren. Seit der Gründung seines ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 25 Private-Equity-Fonds mit einem Gesamtkapitalvolumen von rund 95 Milliarden US-Dollar arrangiert. Das Unternehmen strukturiert seine Fonds in drei Serien, nämlich Opportunity Fund, Commercial Real Estate Fund und U.S. Residential Mortgage Fund. Lone Star investiert im Namen seiner beschränkt haftenden Partner, zu denen institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Staatsfonds sowie Stiftungen gehören, die medizinische Forschung, höhere Bildung und andere philanthropische Zwecke unterstützen. Weitere Informationen zu Lone Star Funds finden Sie unter www.lonestarfunds.com.

Über BPCE

Groupe BPCE ist die zweitgrößte Bankengruppe in Frankreich und die viertgrößte in der Eurozone, bezogen auf das Kapital. Mit seinen 100.000 Beschäftigten betreut die Gruppe 35 Millionen Kunden Einzelpersonen, Fachleute, Unternehmen, Anleger und lokale Regierungsstellen in aller Welt. Sie ist in Frankreich im Privatkunden- und Versicherungsgeschäft über ihre Hauptnetzwerke Banque Populaire und Caisse d'Epargne sowie die Banque Palatine und Oney tätig. Sie übt ihre Tätigkeit ferner weltweit mit den Anlagen- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen aus, die von Natixis Investment Managers erbracht werden, und nutzt die Expertise von Natixis Corporate Investment Banking im Großkundengeschäft. Die finanzielle Stärke der Gruppe wird von vier Kreditratingagenturen mit den folgenden langfristigen Senior-Preferred-Ratings bewertet: Moody's (A1, stabiler Ausblick), Standard Poor's (A+, stabiler Ausblick), Fitch (A+, stabiler Ausblick) und R&I (A+, stabiler Ausblick).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

