NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für den Spirituosenhersteller nach dem Zwischenbericht zum dritten Geschäftsquartal im Mai. Angesichts der weiterhin eingeschränkten Transparenz auf dem globalen Spirituosenmarkt rechnet sie damit, dass der schwache Umsatz von Diageo die Bewertung weiterhin belasten werde. Das Selbsthilfepotenzial, mit einer Verbesserung des Cashflows und Einsparungen zur Unterstützung der Margen sowie einer kurzfristigen Entschuldung, sei unterdessen eine gewisse Stütze./rob/ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2025 / 18:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2025 / 18:57 / BST



ISIN: GB0002374006

