Amazon und Walmart erwägen Einführung eigener Stablecoins - Revolution im digitalen Zahlungsverkehr?

Trotz aktueller geopolitischer Spannungen durch den Israel-Iran-Konflikt und einem schwächelnden Kryptomarkt zeichnet sich eine bedeutende Entwicklung im Bereich digitaler Währungen ab. Laut Medienberichten prüfen zwei der weltweit größten Konzerne - Amazon und Walmart - die Einführung eigener Stablecoins, was die Adoption von Kryptowährungen im Mainstream-Handel erheblich vorantreiben könnte.

Einzelhandelsriesen planen digitale Zahlungsrevolution

Das Wall Street Journal berichtet, dass Amazon und Walmart die Entwicklung eigener Stablecoins in Betracht ziehen. Ziel der Unternehmen ist es, ein digitales Zahlungssystem zu etablieren, das direkt an den US-Dollar gekoppelt ist und ohne die Beteiligung traditioneller Banken funktioniert. Obwohl die Pläne bisher nicht offiziell bestätigt wurden, sollen interne Prüfungen bereits im Gange sein.

Die Auswirkungen eines solchen Schritts wären weitreichend: Sollten Milliardenbeträge aus Kundenkäufen künftig über eigene Stablecoins abgewickelt werden, könnten etablierte Zahlungsdienstleister und Banken deutlich an Einfluss verlieren. Die Einzelhändler hingegen würden von geringeren Transaktionskosten, mehr Kontrolle über Zahlungsströme und einer besseren Integration in ihre digitalen Ökosysteme profitieren. Unterstützt wird diese Entwicklung durch den GENIUS Act, der im US-Senat bereits breite Zustimmung gefunden hat und klare regulatorische Rahmenbedingungen für Stablecoins schaffen soll.

Solaxy Presale endet in drei Tagen - Letzte Chance für Investoren

Im digitalen Zahlungsverkehr gewinnen Stablecoins zunehmend an Bedeutung, doch ihre Alltagstauglichkeit hängt maßgeblich von der Effizienz und Geschwindigkeit der zugrundeliegenden Blockchain-Technologie ab. Obwohl Solana bereits als eine der schnellsten Blockchains gilt, zeigen sich bei hoher Netzwerkauslastung immer wieder Kapazitätsprobleme, wie zuletzt beim Launch des Trump-Memecoins mit gescheiterten Transaktionen und erheblichen Verzögerungen.

An dieser Stelle setzt das Projekt Solaxy an, eine spezialisierte Layer-2-Lösung auf der Solana-Blockchain, die durch externe Rollups Transaktionen bündelt und effizient verarbeitet. Die bestehende Entwicklerinfrastruktur bleibt dabei vollständig erhalten, sodass gängige Wallets und Tools kompatibel bleiben. Mit der Integration des Hyperlane-Protokolls wird zudem die Interoperabilität mit anderen Blockchains wie Ethereum und Base gewährleistet. Der SOLX-Token übernimmt zentrale Funktionen im Netzwerk und bietet attraktive Staking-Möglichkeiten mit derzeit rund 80 Prozent APY. Da der Presale in nur noch drei Tagen endet, bleibt Anlegern nicht mehr viel Zeit, sich zum festgelegten Preis zu beteiligen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.