Redcare-Pharmacy- und Gerresheimer-Aktien sind zuletzt stark gefallen. Wie ist es um ihre weitere Perspektive bestellt?Redcare-Pharmacy-Aktien haben seit November 2024 bereits mehr als 45 Prozent an Wert verloren, obwohl das Unternehmen vom Megatrend Telemedizin und damit einhergehend Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem profitiert (12.06.2025). Doch was sind die Ursachen? Warum Redcare-Pharmacy-Aktien gefallen sind Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke Europe) ist Europas führende Online-Apotheke, die bereits in den Ländern Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv ist. Das Angebot umfasst freiverkäufliche OTC-Produkte, …