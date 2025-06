Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc. (NYSE: TXT) gibt bekannt, dass sein neues Demoflugzeug Multi-Mission-Beechcraft King Air auf der Paris Air Show 2025 seine Messe- und Europapremiere feiern wird. Das Flugzeug ist ausgerüstet, um eine Vielzahl der Missionen, die auf der vielseitigen und zuverlässigen Beechcraft King Air-Plattform möglich sind, vorzuführen und wird von Montag, dem 16. Juni, bis Donnerstag, dem 19. Juni, auf dem statischen Display im Textron Pavillon A2 ausgestellt.

From Wichita, Kansas to Paris, France: Beechcraft King Air demonstrator makes international debut

"Dank ihrer Anschaffungs- und Betriebskosten in Kombination mit hervorragender Geschwindigkeit, Reichweite und Nutzlastkapazität bietet die King Air ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für eine Vielzahl von Sondereinsätzen", erklärte Bob Gibbs, Vice President Special Missions Sales. "Als meistverkauftes Turboprop-Flugzeug ist sie die ideale Plattform für Einsätze in Bereichen wie Aufklärung, Überwachung und Erkundung (ISR), Transport und Ausbildung. In den vergangenen Jahren haben wir in Europa eine starke Nachfrage nach unserer Cargo Door King Air 360C für den Einsatz im Luftrettungsdienst verzeichnet."

Unendliche Möglichkeiten für Sondereinsätze

Wenn Kunden aus Regierung, Militär und Wirtschaft luftgestützte Lösungen für kritische Missionen benötigen, wenden sie sich an Textron Aviation. Die ausgestellte Beechcraft King Air ist mit Treibstofftanks mit verlängerter Reichweite (ER), einer werksseitig installierten verlängerten Nutzlastnase, die eine Vielzahl von Sensoren bis hin zu einem 20-Zoll-EO/IR-Sensor beherbergen kann, sowie mit einem Hubmechanismus zum Einfahren und werksseitig installierten Tragflächen-Hardpoint-Vorrichtungen ausgestattet. Zudem erhöht die Frachttür die Missionsflexibilität für Luftrettungseinsätze und Frachtoperationen.

Das von PT6A-67A-Triebwerken mit doppelt ausgelegten Ölkühlern angetriebene Flugzeug bietet hervorragende Performance auf heißen und hochgelegenen Flugplätzen sowie eine beeindruckende Steigleistung und Reisegeschwindigkeit.

Zur Innenausstattung zählen ein Missionsrack mit Displays und Missionscomputer, Original Equipment Manufacturer (OEM)-VIP-Sitze, AvFab- und LifePort-Missionssitze sowie eine LifePort-Trage für medizinische Evakuierungseinsätze. Das Cockpit ist kompatibel mit Nachtsichtsystemen (NVIS Night Vision Imaging Systems).

Marktführerschaft der King Air

Seit 1964 wurden mehr als 7.800 Beechcraft King Air Turboprop-Flugzeuge an Kunden ausgeliefert, was sie zum meistverkauften Turboprop-Geschäftsflugzeug der Welt macht. Die Flotte hat in ihren 60 Jahren mehr als 66 Millionen Flugstunden absolviert. Sie wird in allen Zweigen des US-Militärs eingesetzt und fliegt sowohl Geschäfts- als auch Spezialeinsätze.

Mit über 1.700 Cessna- und Beechcraft-Turbinenflugzeugen in Europa und mehr als 255.000 ausgelieferten Flugzeugen weltweit kehrt Textron Aviation als Branchenführer zur Paris Air Show zurück. In Frankreich sind nahezu 200 Cessna- und Beechcraft-Turbinenflugzeuge im Einsatz, die eine Vielzahl von Missionen für Kunden aus Wirtschaft, Regierung und Militär unterstützen.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Entwicklung des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation sein kollektives Talent über die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Sondereinsätzen, Militärflugzeugen und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche, produktive und flexible Flüge zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com specialmissions.txtav.com defense.txtav.com scorpion.txtav.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Dazu zählen unter anderem: unsere Fähigkeit, mit Wettbewerbern Schritt zu halten, wenn es um die Einführung neuer Produkte und Weiterentwicklungen mit Funktionen und Technologien geht, die von unseren Kunden gewünscht werden; Schwankungen in der Weltwirtschaft oder Veränderungen globaler politischer oder makroökonomischer Rahmenbedingungen, die sich negativ auf die Nachfrage nach unseren Produkten auswirken; sowie Risiken im Zusammenhang mit unserem internationalen Geschäft, einschließlich dem Aufbau und der Aufrechterhaltung von Standorten weltweit sowie der Zusammenarbeit mit Joint-Venture-Partnern, Subunternehmern, Lieferanten, Vertretern, Beratern und anderen Geschäftspartnern im Rahmen internationaler Geschäftsaktivitäten, insbesondere in Schwellenländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

