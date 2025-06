Der DAX ist in eine Korrektur übergegangen. In der abgelaufenen Handelswoche büßte das größte deutsche Börsenbarometer knapp 800 Punkte ein und schloss -3,24% tiefer mit 23.516 Punkten. Auf der Gewinnerseite standen die Papiere von RWE. Zalando und Deutsche Telekom rutschten ans DAX-Ende. Gehen die Korrekturen weiter oder dreht der Markt nun wieder nach oben? Am Pfingstmontag kam es bei schwachen Börsenumsätzen zu leichten Verlusten, die sich am ...

