NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault anlässlich des Abgangs von Konzernchef Luca de Meo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Er sei über das Ausscheiden de Meos nicht unbedingt überrascht, denn er kenne ihn als Manager, der sich stark auf Turnaround-Situationen und große Herausforderungen konzentriert, was in den vergangenen fünf Jahren erfolgreich zum Turnaround von Seat bei der VW-Gruppe und anschließend bei Renault geführt habe, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2025 / 06:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 06:16 / BST

FR0000131906