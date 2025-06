NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Fortgang des Vorstandschefs sei ein Schlag für den Autobauer und zugleich womöglich ein großer Gewinn für den Luxusgüterkonzern Kering, zu dem Luca De Meo Medienberichten zufolge gehen wird, schrieb Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie. Dass im Januar bereits Finanzchef Thierry Pieton seinen Abschied von Renault bekannt gegeben habe, deutet er aber nicht als unternehmensinternes Problem. Beide hätten wohl eher attraktive neue Chancen geboten bekommen./rob/ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2025 / 23:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 04:11 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131906

© 2025 dpa-AFX-Analyser