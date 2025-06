Formycons jüngster Roundtable bei mwb research bot ein umfassendes Update zur Biosimilar-Pipeline, den Dynamiken des US-Marktes sowie zum finanziellen Ausblick. Während vor kurzem Bedenken hinsichtlich FYB201 und FYB202 die Stimmung belasteten, präsentierte das Management einen offenen und transparenten Überblick. FYB202 befindet sich nun in der frühen Kommerzialisierung, wobei trotz anfänglicher Preisproblematik mit einem steigenden Volumen in der zweiten Jahreshälfte 2025 gerechnet wird. FYB206 bleibt ein strategisch wichtiges Asset. Dabei nimmt Formycon sowohl in der Entwicklung als auch im regulatorischen Fortschritt eine Vorreiterrolle ein, kommerzielle Erlöse werden jedoch erst nach 2030 erwartet. Das Management bekräftigte das Ziel, beim EBITDA die Gewinnschwelle ab 2026 anzupeilen, und schloss eine kurzfristige Kapitalerhöhung aus. Die Analysten von mwb research sehen weiterhin eine Bewertungsdiskrepanz und bekräftigen ihre KAUF-Empfehlung sowie das Kursziel von 50,00 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von über 80% entspricht. Die Aufzeichnung ist hier verfügbar: https://research-hub.de/events/video/2025-06-13-10-00/FYB-GR . Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG





