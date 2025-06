München (ots) -Gemeinsam spielen sie bei Orlando Magic in der renommierten US-amerikanischen Profiliga NBA, gemeinsam gewannen sie auch den Weltmeistertitel 2023 mit der Basketball-Nationalmannschaft: Die Berliner Brüder Moritz und Franz Wagner gehören zweifellos zu den bekanntesten deutschen Sportstars ihrer Generation. Johannes B. Kerner trifft sich mit den beiden zu einer neuen Ausgabe seiner Format-Reihe "Bestbesetzung" bei MagentaTV (ab heute Premiere bei MagentaTV, kostenlos bei www.magenta.tv streamen) . In "Franz & Moritz Wagner - Das Interview" sprechen die beiden u.a. über die wichtige Rolle, die ihre Eltern bei ihrer sportlichen Entwicklung gespielt haben, über ihr Leben als Wohngemeinschaft in Florida, die bevorstehende Europameisterschaft und ihre weitergehenden Zukunftspläne.Für die aktuelle Folge des MagentaTV-Talkformats "Bestbesetzung" mit Johannes B. Kerner kehren Moritz und Franz Wagner zurück an einen Schauplatz, an dem sie den Grundstein für ihre beeindruckenden sportlichen Karrieren gelegt haben: die Trainingshalle von Alba Berlin. Moritz Wagner räumt dabei ein, dass er eigentlich zunächst eine andere Sportart im Blick hatte. "Ich bin aufs Gymnasium gegangen und wollte eigentlich Fußball spielen, da bin ich ganz ehrlich. Basketball war mir irgendwie nicht geheuer, das war in der Halle", führt der 28-Jährige aus. Allerdings habe er als Korbjäger schnell gemerkt, dass er Talent hat. Somit fiel die Entscheidung für den Basketball-Sport und führte Moritz Wagner bis in die NBA, die stärkste Profiliga der Welt. Sein heute 23-jähriger Bruder Franz tat es ihm gleich.Wichtig sei bei der sportlichen Entwicklung der Brüder neben dem Talent vor allem ihr Umfeld gewesen, betont Franz Wagner im Gespräch mit Kerner. "Der Wille, oft zum Training zu gehen, kam aus uns selbst heraus, aber wir haben uns immer supported gefühlt und nicht nur von unseren Eltern, genauso von unseren Trainern." Gerade beim Juniorenfußball sei es oftmals zu beobachten, dass "Kinder eigentlich den Traum der Eltern" erfüllen müssten, ergänzt Moritz Wagner, "das war bei uns halt gar nicht so. Wir wurden immer bei dem unterstützt, was wir machen wollten".Wagners wollen Geld und Aufmerksamkeit gut einsetzen: "Ich spüre eine große Verantwortung"Die beiden deutschen NBA-Stars, die 2023 mit dem DBB-Team den Weltmeister-Titel gewannen, hoffen, dass sie mit ihren Erfolgen dazu beitragen, eine neue Generation für ihren Sport zu begeistern. "Das Beste am WM-Titel ist für mich, dass viel mehr kleine Jungs und kleine Mädchen angefangen haben, Basketball zu spielen und den Traum haben, irgendwann mal Basketballer oder Basketballerin zu werden", sagt Franz Wagner. Die mit millionenschweren Verträgen ausgestatteten Profis wollen, dass langfristig auch andere Menschen von ihrer komfortablen Situation profitieren - womöglich durch die Gründung einer Stiftung oder Akademie. "Mit dem Geld und der Aufmerksamkeit, die wir durch unseren Beruf verdienen, spüre ich eine große Verantwortung", erklärt Moritz Wagner. "Franz und ich sind mit unserer Familie und auch unseren Freunden im ständigen Austausch darüber, was man da genau machen könnte. Es gibt tolle Beispiele", sagt der 28-Jährige u.a. mit Blick auf die Aktivitäten anderer Sportstars wie Robin Gosens, Toni Kroos oder Dirk Nowitzki."Mit ihm kann man gut Zeit verbringen" - Nowitzki ist "einfach eine Atze"Über die deutsche NBA-Legende Nowitzki sind die Wagner-Brüder auch darüber hinaus voll des Lobes. "Erst mal ist Dirk natürlich ein unglaublicher Basketballspieler, aber ist auch einfach eine Atze, also ein echt korrekter Typ, der auch kein Blatt vor den Mund nimmt", sagt Moritz im MagentaTV-Talk. "Wenn man ihn persönlich kennenlernt, ist er schon sehr lustig und hat einen trockenen Humor. Mit ihm kann man gut Zeit verbringen."Das gemeinsame Leben der Wagner-Brüder in den Vereinigten Staaten, wo sie sich ein Haus in Florida teilen, ist ebenfalls Thema in "Bestbesetzung". Die Wohngemeinschaft funktioniere gut, sind sich beide einig. "Aber ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass jeder seinen eigenen Space hat und dass wir nicht die ganze Zeit aufeinander hocken müssen", erklärt Franz Wagner. Und Moritz ergänzt: "Ich glaube, da ist Bedarf an einer gesunden Kommunikation und die ist gegeben."Kein erhobener Zeigefinger zur politischen Entwicklung in den USA, aber: "Intensiver Austausch"Zu den aktuellen politischen Entwicklungen in ihrer sportlichen Heimat äußern sich die deutschen NBA-Stars zurückhaltend. Er habe den Eindruck, dass man in den USA generell weniger über Politik diskutiere als hierzulande, sagt Moritz Wagner. Mit einigen Mitspielern bei Orlando Magic gebe es aber durchaus "einen intensiven Austausch" zu solchen Themen. Wichtig sei ihnen dabei als Europäer, auf den erhobenen Zeigefinger zu verzichten, so Franz Wagner. "Das finde ich eigentlich immer ganz schön in unseren Konversationen mit den Teammates, dass wir wirklich probieren, auch die andere Perspektive zu verstehen - und sie aber auch."Franz Wagner nutzt das Gespräch mit Johannes B. Kerner auch um offiziell zu bestätigen, dass er in diesem Sommer mit der deutschen Nationalmannschaft bei der FIBA EuroBasket in Lettland, Finnland, Polen und Zypern auflaufen wird. Bislang hatte er diese Entscheidung noch offengelassen. "Das ist der Plan", erklärt er nun auf Nachfrage des Moderators zu seiner EM-Teilnahme und ergänzt. "Ich freue mich sehr." Bei der Europameisterschaft 2025 - vom 27. August bis 14. September live bei MagentaTV und MagentaSport - wird sein Bruder allerdings aufgrund einer Knieverletzung definitiv nicht dabei sein. "Ich glaube, auch wenn Moritz dieses Jahr nicht spielen kann, haben wir wieder ein richtig gutes Team", sagt Franz Wagner in "Bestbesetzung".Auch die FIBA Women's EuroBasket 2025, die vom 18. Juni bis 29. Juni in Tschechien, Deutschland, Griechenland und Italien ausgetragen wird und live und kostenlos bei "MS Sport", für MagentaTV-Kunden ohne Zusatzkosten sowie bei MagentaSport zu sehen ist, haben die beiden Top-Basketballer im Blick. "Wir werden das auf jeden Fall verfolgen", sagt Franz Wagner. "Generell tun wir auch in Deutschland gut daran, dass der Frauensport in den Vordergrund gerückt wird. Da sehen wir uns in der Verantwortung, uns dafür auszusprechen und natürlich auch selber zu gucken. Ich glaube, das wird extrem cool dieses Jahr."Im MagentaTV Exclusive "Bestbesetzung" trifft Johannes B. Kerner regelmäßig prominente Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Sport, Entertainment, Lifestyle und Gesellschaft. Die Gäste des erfolgreichen Talkmasters zeichnen sich einerseits durch große Bekanntheit und aktuelle Relevanz aus, treten aber andererseits normalerweise nicht oder nur sehr selten in deutschen Talkshows auf. In der jeweils 60-minütigen Sendung spricht Johannes B. Kerner mit seinen hochkarätigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern über deren persönlichen Werdegang und ihr Verhältnis zum aktuellen Zeitgeschehen. Dabei bietet das Format vor allem Raum für tiefer gehende Fragen und Antworten.EuroBasket 2025 der Frauen live ab dem 18. Juni - kostenlos bei MagentaSportDeutschlands ambitionierte Basketball-Frauen eröffnen am Donnerstag, 19. Juni, die EuroBasket 2025 ab 19.30 Uhr in der Gruppenphase gegen Schweden. Das EM-Turnier wird vom Mittwoch, 18. bis 29. Juni in Tschechien Griechenland, Italien und Hamburg ausgetragen. MagentaSport und MagentaTV zeigen alle Spiele der deutschen Auswahl live und kostenlos sowie ausgewählte Topspiele wie die EM-Eröffnung zwischen Türkei gegen den Favoriten Frankreich am Mittwoch ab 16.20 Uhr. Bundestrainerin Lisa Thomaidis ist trotz einiger Ausfälle zuversichtlich: "Es gibt viel, worauf wir aufbauen können."Den offiziellen Trailer zur EuroBasket 2025 der Frauen gibt's hier: https://cloud.thinxpool.de/s/oMJCre72dmAHWGTBasketball live bei MagentaSportFrauen EM: 18. Juni - 29. Juni 2025 (Alle deutschen Spiele + ausgewählte Top-Spiele inklusive Finale kostenlos)VorrundeMittwoch, 18.06.2025Ab 16.20 Uhr: Türkei - FrankreichDonnerstag, 19.06.2025Ab 17.05 Uhr: Großbritannien - SpanienAb 19.30 Uhr: Deutschland - SchwedenFreitag, 20.06.2025Ab 17.05 Uhr: Schweden - GroßbritannienAb 19.30 Uhr: Spanien - DeutschlandSamstag, 21.06.2025Ab 19.20 Uhr: Griechenland - TürkeiSonntag 22.06.2025Ab 15.05 Uhr: Schweden - SpanienAb 17.30 Uhr: Großbritannien - DeutschlandMänner EM: 27. 