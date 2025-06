© Foto: Uli Deck - dpa

Kering-Aktien steigen am Montag beinahe proportional zu Renaults Vollbremsung. Was ist da los? Die Aktien von Kering sprangen am Montagmorgen um bis zu 10 Prozent an, zugleich stotterte der Motor bei den Papieren von Renault, die um über 7 Prozent fielen. Grund: Der CEO des französischen Autobauers, Luca de Meo, wird neuer Chef des Luxusgüterkonzerns Kering. Renault teilte am späten Sonntagabend mit, dass De Meo das Unternehmen Mitte Juli verlassen werde, "um sich neuen Herausforderungen außerhalb des Automobilsektors zu stellen". De Meo hatte Renault in seinen fünf Jahren an der Spitze grundlegend umgekrempelt. Er überarbeitete die zwei Jahrzehnte alte strategische Allianz mit Nissan und …