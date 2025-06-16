DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
UNIRENTACORP INH. A UNO6 LU0039632921 BAW/UFN
UNIRESERVE: EURO A UI3A LU0055734320 BAW/UFN
UNIRESERVE: USD UNOY LU0059863547 BAW/UFN
UNIEURORENTA REAL ZINS A UNO7 LU0192293511 BAW/UFN
UNIEURORENTA REAL -NET-A UNO3 LU0192294089 BAW/UFN
UNIRESERVE:EO-CORPORATES UNO4 LU0247467987 BAW/UFN
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UNIRENTACORP INH. A UNO6 LU0039632921 BAW/UFN
UNIRESERVE: EURO A UI3A LU0055734320 BAW/UFN
UNIRESERVE: USD UNOY LU0059863547 BAW/UFN
UNIEURORENTA REAL ZINS A UNO7 LU0192293511 BAW/UFN
UNIEURORENTA REAL -NET-A UNO3 LU0192294089 BAW/UFN
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