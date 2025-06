Die Thyssenkrupp-Aktie bewegte sich nach dem starken Anstieg im Februar und März zuletzt in einer breiteren Range von 8 bis 10 €. Am Montag gewinnt sie +3% und steht aktuell bei rund 8,60 €. Der Konzernumbau wurde konkretisiert, was bedeutet das für den zukünftigen Kursverlauf? Fahrplan des Konzernumbaus erläutert In einem Interview stellte der CEO Miguel López den Fahrplan der Konzerntransformation vor. Bezüglich der Reihenfolge deutete er an, dass ...

