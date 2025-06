Die Aktie des Biosprit-Herstellers hat von Plänen der US-Umweltbehörde EPA profitiert, mehr Biokraftstoffe in Benzin und Diesel beizumischen. Das könnte zum Mega-Katalysator für Verbios US-Geschäft werden. Bereits am Freitag hatte die Umweltbehörde EPA erhöhte Beimischungsmengen für Biokraftstoffe in Aussicht gestellt, was die Verbio-Aktie kräftig angetrieben hat. Mit einem Plus von mehr als acht Prozent lag die Verbio-Aktie an der Spitze des Nebenwerteindex SDAX. US-Präsident Trump will, dass Ölraffinerien ...

