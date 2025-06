DJ Aktien Schweiz etwas leichter - Enttäuschende Studie belastet Roche

DOW JONES--Etwas leichter hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Montag aus dem Handel verabschiedet. Deutliche Kursverluste des Indexschwergewichts Roche verhinderten eine Erholung des SMI von dem Rücksetzer, den der Index am Freitag in Reaktion auf die Eskalation im Konflikt zwischen Israel und Iran verzeichnet hatte. Dass die iranische Seite am Montag Verhandlungsbereitschaft signalisierte, stützte den breiten Markt nicht.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 12.091 Punkte.Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 16,26 (zuvor: 19,03) Millionen Aktien.

Roche verbilligten sich um 2,5 Prozent. Nach zwei Todesfällen haben Roche und Sarepta Therapeutics die Auslieferung des Mittels Elevidys im Rahmen einer Studie bei einer bestimmten Patientengruppe ausgesetzt. Elevidys ist ein Mittel zur Behandlung von Muskeldystrophie.

Ebenfalls deutliche Abgaben verzeichneten die Aktien des Logistikkonzerns Kühne + Nagel, die um 3 Prozent nachgaben. Händler verwiesen auf Befürchtungen einer Blockade der für Öltransporte wichtigen Straße von Hormus durch den Iran.

Gemieden wurden defensive Werte wie Nestle (-1,4%), Novartis (-0,8%) oder Givaudan (-0,6%). Anleger griffen lieber zu Konjunkturzyklikern wie ABB (+2,3%), Holcim (+1,6%) oder Sika (+2,4%).

Die Aktien des Luxusgütersektors Richemont (+1,4%) und Swatch (+2,5%) profitierten von ermutigenden Daten zu den chinesischen Einzelhandelsumsätzen. China ist für beide ein wichtiger Markt.

June 16, 2025

