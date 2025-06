EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Netfonds AG veröffentlicht geprüften und festgestellten Jahresabschluss 2024 / Vorschlag zur Dividendenerhöhung um 40 % auf 0,35 Euro je Aktie



16.06.2025 / 19:50 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG



Netfonds AG veröffentlicht geprüften und festgestellten Jahresabschluss 2024



Vorschlag zur Dividendenerhöhung um 40 % auf 0,35 Euro je Aktie



Hamburg, 16. Juni 2025 - Auf seiner Sitzung zur Bilanzfeststellung hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) vorgelegten und durch den Wirtschaftsprüfer testierten Konzernabschluss für das Jahr 2024 festgestellt. Im Vergleich zu den am 18. März 2025 veröffentlichten vorläufigen Zahlen haben sich lediglich kleinere materielle Änderungen ergeben.



Wie bereits veröffentlicht, erreichte die Netfonds AG im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Brutto-Konzernumsatz von 237,1 Mio. Euro (Vorjahr: 192,9 Mio. Euro). Der Nettoumsatz nach Abzug der Provisionsaufwendungen wurde auf 45,6 Mio. Euro gesteigert (Vorjahr: 36,6 Mio. Euro). Das EBITDA der Gruppe erreichte 8,1 Mio. Euro und lag damit 64 % über dem Vorjahreswert von 4,9 Mio. Euro. Das EBIT auf Konzernebene belief sich auf 3,3 Mio. Euro. Die Netfonds Gruppe erzielte einen Konzerngewinn nach Steuern von 2,6 Mio. Euro. Auf Ebene der Netfonds AG wird ein Jahresüberschuss von 0,4 Mio. Euro ausgewiesen.



Vorstand und Aufsichtsrat der Netfonds AG haben aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs im Jahr 2024 und der positiven Aussichten für das laufende Jahr beschlossen, der am 23. Juli 2025 stattfindenden Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,35 Euro pro Aktie vorzuschlagen (Vorjahr: 0,25 Euro pro Aktie).



Der gebilligte und geprüfte Jahresabschluss und der Konzernabschluss der Netfonds AG sowie die Einladung zur Hauptversammlung werden ab Mittwoch, dem 18. Juni 2025, auf der Website der Gesellschaft ( www.netfonds-group.com ) verfügbar sein.



Auf Basis der geprüften Geschäftszahlen stellen sich die wichtigsten Kennzahlen wie folgt dar:

In Tsd. EUR 31.12.2024 31.12.2023 Entwicklung Konzernbilanzsumme 109.163 72.256 +51,1 % Konzerneigenkapital 25.922 21.451 +20,8 % Eigenkapitalquote 23,75 % 30 % Umsatzerlöse 237.149 192.880 +22,9 % Nettoumsatz

(Provisions- und Honorarüberschuss) 45.628 36.600 +24,6 % EBITDA 8.063 4.910 +64,2 % EBIT 3.330 1.343 >100 % Gewinn vor Steuern (EBT) 4.123 727 >100 % Jahresüberschuss 2.598 -279 >100 %



Ausblick für das laufende Geschäftsjahr



Auf Grundlage der Auswertungen zum Verlauf des bereits abgeschlossenen ersten Quartals geht der Vorstand der Netfonds AG von einem kontinuierlichen Wachstum sowohl im Segment Investment als auch im Segment Versicherungen aus. Für das Geschäftsjahr 2025 wird eine Steigerung der für die Gruppe wichtigen Nettoumsätze von ca. 15 % prognostiziert. Dies dürfte zu einem Umsatz in der Größenordnung von 52,5 bis 54,0 Mio. Euro führen. Zudem wird ein überproportionaler Anstieg des operativen Ergebnisses erwartet.



Die Netfonds AG wird am 17. Juni 2025 nach Börsenschluss die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal dieses Jahres veröffentlichen.



Einladung zum Investoren-Call



Am 18. Juni 2025 um 10:00 Uhr wird Peer Reichelt, CFO von Netfonds, im Rahmen eines Investoren-Calls weitere Informationen präsentieren und im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen. Die Teilnahme ist digital über den nachfolgenden Link möglich.



www.appairtime.com/de/event/6c91494c-c51a-4288-8474-5ad85f5e8082





Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de



Weitere Informationen

www.netfonds-group.com / www.netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



Die gesamte Expertise der Netfonds Gruppe auf einen Blick

Finden Sie auf unserer Website stets den richtigen Ansprechpartner für Ihr Anliegen.



