ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach einer Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 104 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe unter anderem auf starke Wachstumstrends des Brustkrebsmedikaments Kisqali hingewiesen, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Einsatz gegen Metastasen sei das Mittel der Marktführer, was weiteres Wachstum befördern dürfte./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2025 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 16:28 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012005267

