Zürich - Wie gewonnen, so zerronnen. So lautete das Motto für den Schweizer Aktienmarkt am Montag. Nach einer festen Eröffnung gab der Leitindex SMI im Verlauf die Gewinne sukzessive wieder ab und bewegte sich daraufhin mehr oder weniger entlang des Schlusskurses vom Freitag. Dabei konnte das Schwergewicht Novartis den Markt nach unten auffangen bzw. zeitweise gar ins Plus heben. Doch dann schmolz auch bei Novartis der Kursgewinn etwas ab. Ohne Novartis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab