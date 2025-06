London, UK - 17. Juni 2025 - Die Vidac Pharma Holding PLC (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das Pionierarbeit bei der Entwicklung neuartiger Therapien in der Onkologie und Dermatologie leistet, freut sich bekannt zu geben, dass sein jüngstes Projekt von der Europäischen Kommission als qualitativ hochwertiger Vorschlag anerkannt und mit dem renommierten STEP-Siegel (Strategic Technologies for Europe Platform) ausgezeichnet wurde. Diese Anerkennung ist das Ergebnis einer sehr kompetitiven Bewertung, die von einem internationalen Gremium unabhängiger Experten im Rahmen des Horizon Europe EIC Accelerator Programms durchgeführt wurde. Das Projekt, das sich auf die Entwicklung von Tuvatexib (VDA 1102) zur Behandlung der hochgradig proliferativen aktinischen Keratose (AK) konzentriert, wurde aufgrund seiner wissenschaftlichen Verdienste, seiner Innovationskraft und seiner strategischen Ausrichtung auf europäische Technologieprioritäten ausgezeichnet.

Der Vorschlag von Vidac Pharma mit dem Titel "Tuvatexib (VDA 1102) für hochgradig proliferative aktinische Keratose" wurde im Rahmen der Aufforderung HORIZON-EIC-2025-ACCELERATOR-01 eingereicht und offiziell als Beitrag zu den Zielen der STEP-Initiative anerkannt. Dieser wichtige Meilenstein unterstreicht das Engagement von Vidac Pharma, dringende medizinische Bedürfnisse durch Innovation und wissenschaftliche Exzellenz zu befriedigen.

Im Mittelpunkt des Projekts steht Tuvatexib, ein erstes kleines Molekül seiner Klasse, das auf die metabolischen Schwachstellen von präkanzerösen Hautläsionen abzielt. Aktinische Keratose, die häufig durch lang anhaltende Sonneneinstrahlung verursacht wird, betrifft Millionen von Menschen weltweit und ist weithin als Vorstufe zum Plattenepithelkarzinom bekannt. Tuvatexib bietet eine vielversprechende nicht-invasive Alternative zu den derzeitigen Behandlungen und hat das Potenzial, die therapeutische Landschaft für die Prävention von Hautkrebs im Frühstadium neu zu gestalten.

"Wir fühlen uns durch diese Anerkennung der Europäischen Kommission sehr geehrt", sagte Dr. Max Herzberg, CEO von Vidac Pharma. "Sie ist ein Beweis für das Engagement unseres wissenschaftlichen Teams und das transformative Potenzial unserer Technologie. Das Vorantreiben von Tuvatexib durch die nächsten Entwicklungsstufen bringt uns dem Ziel näher, eine neue Lösung für Patienten mit Hautkrebsrisiko anzubieten."

Die erfolgreiche Kurzbewerbung markiert die erste Phase des Auswahlverfahrens des Horizon Europe EIC Accelerator. Vidac Pharma wird nun in die nächste Evaluierungsphase eintreten, mit der Möglichkeit, erhebliche nicht verwässernde Zuschüsse und Kapitalbeteiligungen vom Europäischen Innovationsrat zu erhalten, um die klinische Entwicklung von Tuvatexib zu beschleunigen.

Über Vidac Pharma:

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Arzneimitteln widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkodermatologischen Krankheiten leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Mikroumgebung des Tumors verändert, indem es auf die Überexpression und falsche Verankerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase 2 (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Mikroumgebung des Tumors zu renormalisieren und seinen programmierten Tod selektiv herbeizuführen, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen. VDA-1102, ein erster Arzneimittelkandidat von Vidac Pharma, hat sich in Phase-2-Studien am Menschen als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) und kutanes T-Zell-Lymphom (CTCL) erwiesen.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird", "plant", "fortsetzen", "fortlaufend", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anvisieren", "anstreben" oder "sollte", und beinhalten Aussagen, die das Unternehmen über die beabsichtigten Ergebnisse seiner Strategie macht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagt wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



