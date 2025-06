Am Dienstag steht der deutsche Leitindex plötzlich stark unter Druck - das belastet ihn jetzt. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien der Deutschen Telekom und von SMA Solar. Die wieder erhöhte Nervosität der Anleger mit Blick auf den Krieg zwischen Israel und dem Iran hat den deutschen Aktienmarkt am Dienstag belastet. Nach den Kursanstiegen zu Wochenbeginn dominierten nun wieder die Sorgen, nachdem US-Präsident Donald Trump den G7-Gipfel in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...