Der deutsche Entwickler, Investor und Betreiber Enova hat das Windenergieprojekt Dollenkamp mit einer installierten Leistung von rund 45 Megawatt (MW) von BayWa r.e. erworben. Damit baut Enova sein Portfolio der erneuerbaren Energien sowie seine regionale Präsenz weiter aus. Am Donnerstag haben Enova Value und BayWa r.e. den Kaufvertrag für das Windpark-Bauprojekt Dollenkamp unterzeichnet. Dieses liegt südwestlich der Stadt Brakel im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen und soll jährlich etwa 100.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...