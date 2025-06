MÄRKTE & KURSE | Die Hoffnung auf Begrenzung des militärischen Konflikts zwischen Israel und dem Iran stützten am Montag die US-Börsen. Alle drei großen US-Indizes schlossen gestern fester und konnten damit einen Teil der Verluste vom vergangenen Freitag aufholen. Der Dow Jones beendet den Handel mit einem Plus von 0,75 % bei 42.515 Punkten, während der marktbreitere S&P 500 um 0,94 % auf 6.033 Punkte zulegte. Der Nasdaq 100 schloss 1,42 % höher bei 21.937 Punkten. Der Technologieindex profitierte dabei von deutlich fester notierenden Chipwerten, allen voran AMD. Der Chiphersteller schloss nach einem positiven Analystenkommentar 8,8 % fester. Das schob den gesamten Chipsektor an. Unterdessen richten sich die Blicke der Anleger auf die am Mittwoch anstehende Fed-Sitzung. Der Markt rechnet zwar mit einem weiter unveränderten Zinsniveau, hofft aber, dass Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch für den Herbst erste Zinssenkungen avisiert... (weiter)



