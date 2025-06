FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 250 Franken auf "Sell" belassen. Der Pharmakonzern habe über das Wochenende und am Montag für sein neuromuskuläres Geschäft zwei wichtige Mitteilungen gemacht, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sowohl die weitere Verschlechterung des Sicherheitsprofils für die Behandlung der Duchenne-Gentherapie Elevidys als auch die beträchtliche Investitionsentscheidung zur Weiterentwicklung des Parkinson-Medikaments Prasinezumab wertete er leicht negativ. Er sieht in den Bekanntgaben zugleich eine Bestätigung für seine These, dass Roche Schwierigkeiten hat, auf dem Erfolg mit Evrysdi aufzubauen und die Zulassungsstudie für Trontinemab voranzutreiben./ck/ag



