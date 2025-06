NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat RWE auf "Buy" belassen. Mai-Daten für Windstärke, Sonneneinstrahlung und regenerative Energieerzeugung in über 25 Regionen fielen insgesamt für EDP, Iberdrola und Enel positiv, für RWE geringfügig positiv, für SSE negativ und für Orsted geringfügig negativ aus, schrieb Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung zu den europäischen Versorgern./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2025 / 13:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007037129