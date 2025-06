Nordic Bond mit variabler Verzinsung aus dem BioTech-Bereich

Die Formycon AG begibt erstmals eine vierjährige Unternehmensanleihe (ISIN NO0013586024 / WKN A4DFJH) mit einem Zielvolumen von 50 Millionen Euro. Die Anleihe wird nach norwegischem Recht (Nordic Bond) emittiert, der Zinssatz ist variabel und setzt sich aus dem 3-Monats-EURIBOR plus einer Marge von 7,0?% bis 7,5?% p.?a. zusammen. Die Zinszahlungen erfolgen quartalsweise, die finale Zins-Marge wird zum 30. Juni 2025 festgelegt. Die Anleihe-Mittel sollen gezielt in die Umsetzung der Wachstumsstrategie des Biotech-Unternehmens fließen - insbesondere in den Ausbau und die Weiterentwicklung des Biosimilar-Portfolios.

Zeichnungsphase startet am 18. Juni 2025

Der öffentliche Angebotszeitraum in Deutschland, Luxemburg, Österreich läuft - vorbehaltlich einer Verkürzung - vom 18. bis 27. Juni 2025 über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...